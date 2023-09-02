Afganistan sınırındaki çatışmalarda 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti

Pakistan ile Afganistan sınırında düzenlenen askeri operasyonlarda 3 Pakistan askeri ile 2 militan yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamaya göre güvenlik güçleri, istihbarat raporlarının ardından Kuzey Veziristan'ın Miran Şah kentinde operasyon başlattı.

Militanlarla çıkan çatışmada operasyonu yöneten binbaşının yanı sıra bir asker hayatını kaybetti. Çatışmada bir militan öldü, diğeri yaralandı.

Ordu, dün erken saatlerde Afganistan sınırı boyunca Hayber bölgesindeki Tirah Vadisi'nde militanların gizlendiği bölgelere baskın düzenlendiğini, bir askerin yaşamını yitirdiğini ve bir militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Son günlerde ülkenin kuzeybatısında militanların güvenlik güçlerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu ilçesinde 31 Ağustos'ta askeri konvoyu hedef alan intihar saldırısında 9 asker ölmüş, 20'si yaralanmıştı.

- Yılın ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Bu dönemde düzenlenen 271 terör saldırısında 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.