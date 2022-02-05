Afganistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Afganistan'daki Hindu Kush bölgesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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05/02/2022

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Afganistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Afganistan'daki Hindu Kush bölgesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) cuma günü yaptığı açıklamada, Afganistan'daki Hindu Kush bölgesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.

Merkez, 6.8'den revize edilen depremin 209 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.

05/02/2022 09:07
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TAGS: Afganistan, deprem
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