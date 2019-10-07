Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, 3 tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, asker adaylarını taşıyan minibüs bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 9 asker adayıyla bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

07/10/2019 22:39