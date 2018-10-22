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Afganistan'da bir NATO askeri öldürüldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir NATO askerinin silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi

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22/10/2018

Afganistan'da bir NATO askeri öldürüldü

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, NATO askerlerinin, Herat'ta bir Afgan güvenlik görevlisinin saldırısına uğradığı belirtildi.

 

Açıklamada, saldırıda bir NATO askerinin hayatını kaybettiği, 2 NATO askerinin yaralandığı ifade edildi.

 

AA'nın haberine göre, ölen ve yaralanan askerlerin kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı.

 

Yerel yetkililer, Herat'ın Şindent ilçesindeki havalimanında düzenlenen saldırıya uğrayan NATO askerlerinin ABD'li olduğunu öne sürdü.

 

Taliban, saldırının örgütle bağlantılı bir güvenlik görevlisi tarafından düzenlendiğini açıkladı.

 

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TAGS: Afganistan’da bir NATO askeri öldürüldü, haber, kıbrıs,
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