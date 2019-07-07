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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, 49 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı

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07/07/2019

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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, 49 yaralı

Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin merkezindeki Milli İstihbarat Başkanlığı binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi. Ölenlerin 8'i istihbarat görevlisi yaralıların çoğu sivil

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nuri, 49 kişinin de yaralandığını belirtti.

Nuri, ölenlerden 8'inin istihbarat görevlisi olduğunu kaydetti.

 

SALDIRIYI TALİBAN ÜSTLENDİ

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların çoğunun ise sivil olduğu vurgulandı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Olayın, Taliban temsilcilerinin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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TAGS: Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü, 49 yaralı, haber, kıbrıs,
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