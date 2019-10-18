Afganistan'da camide patlama: En az 22 ölü

Afganistan'ın doğusunda cami içerisinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre en az 22 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Reuters haber ajansının geçtiği habere göre, Afganistan'ın doğusunda cami içerisinde bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre en az 22 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor.

18/10/2019 20:55