Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 1 ölü

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01/05/2021

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Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinin Bagram ilçesinde bulunan bir askeri üsteki camiye düzenlenen bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bagram'daki Afgan güvenlik güçlerine ait askeri üsteki camiye bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Rahimi, saldırıda 1 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 24 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Görgü tanıkları ise bombanın cami içerisine yerleştirildiğini, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de iftar saatine saldırdılar

Öte yandan Afganistan'ın Logar vilayetinde dün iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmişti. Afganistan hükümeti bu saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

01/05/2021 12:00
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TAGS: Afganistan
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