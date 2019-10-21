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Afganistan'da çatışma: 20 ölü

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21/10/2019

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Afganistan'da çatışma: 20 ölü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Gizab ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 20 güvenlik görevlisi öldü.

Uruzgan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hattab Hancar, basına yaptığı  açıklamada, militanların, Gizab merkezine saldırmasının ardından çatışma  çıktığını belirtti.   Son 48 saat içerisinde yaşanan çatışmada 20 güvenlik görevlisinin  hayatını kaybettiğini ifade eden Hancar, ayrıca 18 militanın öldürüldüğünü, 22  militanın da yaralandığını söyledi.   Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu birçok karakolun  kontrolünün sağlandığı iddia edildi. 

21/10/2019 16:53
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TAGS: Afganistan’da çatışma: 20 ölü, haber, kıbrıs,
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