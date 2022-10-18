Afganistan'da çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı

Afganistan'ın en az 22 vilayetinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı.

Taliban geçici hükümetinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman, basına yaptığı açıklamada, Afganistan'da çocuk felci vakalarının düşme eğiliminde olduğunu belirterek, bu yıl Kunar ile Paktika vilayetlerinde birer vaka görüldüğünü söyledi.

Zaman, "Bu, çeşitli vilayetlerde uygulamaya konulacak acil bir kampanyadır. 4 gün sürecek. 5 yaş altı yaklaşık 6 milyon çocuğun aşılanmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan ve Pakistan, dünyada çocuk felcinin görüldüğü kalan son iki ülke olarak öne çıkıyor.

Bu yıl Pakistan'da 20, Afganistan'da ise 2 çocuk felci vakası tespit edildi.

Öte yandan, Bill ve Melinda Gates Vakfı, Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere dünya genelinde çocuk felcini sonlandırmaya yönelik çabalara katkı sunma amacıyla 1,2 milyar dolar bağışlayacağını taahhüt etmişti.

Ülkede yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, hastalıkların artmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

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18/10/2022 11:29