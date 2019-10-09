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Afganistan'da El Kaide'nin Hint Yarımadası Lideri Ömer Öldürüldü

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09/10/2019

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Afganistan'da El Kaide'nin Hint Yarımadası Lideri Ömer Öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde terör örgütü El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Asım Ömer'in öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Ofisinden yapılan açıklamada, Helmand'in Musa Kale ilçesindeki El Kaide ve Taliban'ın ortak eğitim kampına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, aralarında El Kaide'nin Hint Yarımadası lideri Asım Ömer'in de yer aldığı 7 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.
El Kaide'den henüz açıklama yapılmadı.

09/10/2019 12:25
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TAGS: Afganistan, el kaide
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