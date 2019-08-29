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Afganistan'da kadın polislere saldırı: 2 ölü

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinde iki kadın polis uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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29/08/2019

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Afganistan'da kadın polislere saldırı: 2 ölü

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinde iki kadın polis uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar’ın Argandab ilçesinde görevli iki kadın polisin, Medad kavşağında silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırıda, iki kadın polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, kadınlardan birisinin 5 yıl, diğerinin ise bir yıldır polis olarak görev yaptığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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TAGS: Afgansian, haber, kıbrıs
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