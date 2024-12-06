Afganistan'da kadınlara 10 gün süre

Birleşmiş Milletler, Taliban'ın Afganistan'daki kadınlara getirdiği ebelik ve hemşirelik eğtimi yasağının, sağlık sistemine vereceği zararlara dikkat çekti. Taliban'ın, kadınlara final sınavlarını yapmaları için 10 gün süre verildiği belirtilliyor. Afgan kadınlar, yeni yasağı, çektikleri videolarla protesto ediyor.

Afganistan'daki Taliban yönetiminin, kadınların tıp eğitimi enstitülerine devam etmelerini yasaklama kararına Birleşmiş Milletler'den açıklama geldi.

Bu, Taliban'ın, kadınların eğitimini kısıtlamaya yönelik son hamlesi.Afganistan'daki Birleşmiş Milletler misyonu, kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Afgan kadınlar, yasağı çektikleri videolarla protesto ediyor. Bir sağlık bakanlığı kaynağı ve ebelik ve hemşirelik gibi konularda eğitim veren özel tıp enstitülerinin yöneticileri, salı günü AFP haber ajansına açıklama yaptı.

Yetkililer, Sağlık Bakanlığı'nın, Taliban'ın üst düzey liderinden, kadınların eğitime katılımının askıya alınması yönünde bir talimat aldığını söyledi. Taliban hükümetinden yasakla ilgili resmi bir doğrulama gelmedi ancak enstitü çalışanları, kadınların yasaklanmasından önce final sınavlarını yapmaları için kendilerine 10 gün süre verildiğini söyledi. Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) raporlardan “son derece endişe duyduğunu” belirtti ve Taliban hükümetini kuralı uygulamayı yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

BM'nin açıklamasında, “Uygulanması halinde, bildirilen yönerge kadınların ve kız çocuklarının eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim haklarına daha fazla kısıtlama getirecektir” denildi. Bunun, Afganistan'ın sağlık sistemi ve ülkenin kalkınması üzerinde zararlı bir etkisi olacağı belirtildi. AFP'ye konuşan üst düzey bir sağlık bakanlığı kaynağı, yasağın zaten zor durumda olan sağlık sektörünü daha da zora sokacağını söyledi. Kaynak, “Zaten profesyonel tıbbi ve yardımcı tıbbi personel sıkıntısı çekiyoruz ve bu durum daha fazla sıkıntıya yol açacaktır” diye ekledi.

Yasak, Taliban'ın 2021'de iktidara gelmesinden bu yana kadınların eğitimine getirilen en son kısıtlama olacak. BM'nin “cinsiyet ayrımcılığı” olarak adlandırdığı kısıtlamaların bir parçası olarak kadınlar ve kız çocukları ortaokul ve üniversiteden men edildi.Sağlık bakanlığı kaynakları, o zamandan beri kadın öğrencilerin sağlıkla ilgili kurslar sunan sağlık enstitülerine akın ettiğini ve yaklaşık 35 bin kişinin kayıtlı olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği de çarşamba günü, Taliban'ı bu ayrımcı politikayı tersine çevirmeye çağırdı ve bunu "kadınların eğitime erişimine yönelik haksız bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Uluslararası Af Örgütü, yasağın “dünyadaki en yüksek anne ölüm oranlarından birine sahip olan ülkede kadınların sağlığı açısından yıkıcı sonuçlar doğuracağı” uyarısında bulundu.