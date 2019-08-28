Afganistan'da karakola saldırı: 11 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir korucu karakoluna Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda bir korucu komutanı ile 10 korucu hayatını kaybetti.

Faizabad Kaymakamı Alif Şah, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faizabad ilçesine bağlı Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saatler süren çatışmada karakol komutanı ile 10 korucunun hayatını kaybettiğini kaydeden Şah, çatışmada militanların da kayıp verdiğini söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırı sonucu korucu karakolunun kontrolünün Taliban'a geçtiği iddia edildi.