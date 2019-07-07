Afganistan'da meydana gelen patlamada 7 çocuk yaşamını yitirdi
07/07/2019
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Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinin Devletyar ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti
Gur Valiliği'nden yapılan açıklamada, Devletyar ilçesinin Dehkede Sumak köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede hayvan otlattığı sırada patladığı belirtildi.
Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, bir çocuğun da yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiği öne sürüldü.