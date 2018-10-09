Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'ın Helmand vilayetinin merkezi olan Leşkergah'ta canlı bomba saldırısı düzenlendi. Yaşanan patlama sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti, on kişi de yaralandı.

Ülkede 20 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek parlamento seçimleri öncesi terör örgütü Taliban, stratejik bölgelerde saldırılarını sürdürüyor.

Taliban tarafından geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada Afganistan halkından seçimleri boykot etmesi istendi ve 17 yıllık savaşın ancak yabancı kuvvetlerin Afganistan'dan çekilmesi ile son bulacağı söylendi.

Saldırının gerçekleştiği yerde, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan parlamento seçimleri için kampanya düzenleniyordu.

Hükümet yetkilisi Omar Zwak, parlamento adayı Saleh Mohammed Achekzai'nin de saldırı anında yaralandığını duyurdu.