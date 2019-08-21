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Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Şekerdere ilçesindeki bir kız lisesini ateşe verdiği bildirildi.

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21/08/2019

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Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, militanların, Şekerdere'deki Buye Zar Kız Lisesini ateşe verdiğini ifade etti.

Rahimi, okulun ateşe verilmesi sonucu kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Nuriye Nuzhet, kız lisesinde 700 öğrencinin eğitim gördüğünü, okulun tahrip olması nedeniyle eğitime ara verildiğini kaydetti.

Nuzhet, daha önce de terör örgütlerince kız okullarına yönelik benzeri saldırıların düzenlendiğini vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise kız lisesinin militanlarca ateşe verilmediği iddia edildi.

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TAGS: Afganistan, haber, kıbrıs, Nasrat Rahimi
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