Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesine saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdulkerim Yuriş, yaptığı açıklamada, militanların Şirin Tegab ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 24 militanın öldürüldüğünü ifade eden Yuriş, 19 militanın da yaralandığını belirtti.

Yuriş, çatışmada ayrıca 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade ederek ilçe merkezindeki ağaç pazarının da yandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.