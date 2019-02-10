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Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

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10/02/2019

Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesindeki korucuların karakoluna saldırması sonucu 8 korucunun öldüğü bildirildi.

Sar-i Pul il Şura Başkanı Muhammed Nur Rahmani yaptığı açıklamada, militanların, Sayyad ilçesindeki iki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 4 korucunun da yaralandığını söyledi.

Rahmani, saldırının ardından iki karakolun kontrolünün kısa süreliğine örgütün eline geçtiğini kaydetti.

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TAGS: Afganistan’da Taliban saldırısı: 8 ölü, haber, kıbrıs,
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