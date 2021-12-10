Afganistan'da Taliban yönetimi yeni ordu kurma çalışmalarına başladı

ads ads ads ads
10/12/2021

ads
ads
ads
Afganistan'da Taliban yönetimi yeni ordu kurma çalışmalarına başladı

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, yeni ordu kurma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bakanlıkça yapılan açıklamada, 20 kişiden oluşan Teşkilat İnceleme Komitesi kurulduğu ve komite üyelerinin bakanlık çatısı altında faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, Komite üyelerinin mümkün olan en kısa sürede "bağlı", "disiplinli", "donanımlı", "dürüst" ve "sorumlu" bir ordunun oluşturulmasını organize etme sorumluluğuna sahip olduğu ifade edildi.

Söz konusu ordunun İslami devlet ve sisteminin icap ve ihtiyaçlarına göre oluşturulacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, Afgan halkının güvenliğinin ve barışının sağlanması için çaba göstereceği kaydedildi.

Yeni kurulacak Taliban ordusunun kaç kişiden oluşacağı ise açıklanmadı.

Yeni orduya alınacak kişilerin hangi kriterlere göre seçileceği, Taliban mensupları dışındakilerin orduya kayıt olup olmayacağı ve eski ordu üyelerinin tekrar alınıp alınmayacağı ise henüz belli değil.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından eski hükümet ordusu dağılmış ve birçoğu da ülkeyi terk etmişti.

Eşref Gani yönetimindeki eski hükümetin yaklaşık 300 bin kişilik ordusu bulunuyordu.

10/12/2021 12:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Afganistan, Taliban, ordu
MANŞETLER

HK DÜNYA

Prof. Dr. Şener: Omicron varyantı virüsün gevşediğini, yumuşadığını, evcilleştiğini gösteriyor

HK DÜNYA

TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada Omicron varyantına bağlı bir ölüm görülmediğini belirtip, "Bu virüsün gevşediğini, yumuşadığını, evcilleştiğini gösteriyor. Bu süreç bizim açımızdan avantaj. Şu an Türkiye'de Omicron varyantı yok. Konsantre olmamız gereken Delta ve Delta Plus varyantları" dedi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.