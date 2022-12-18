Afganistan'da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü

Afganistan'ın kuzey vilayetlerini başkent Kabil'e bağlayan tek geçit noktası olan Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Pervan Vilayet Sözcüsü Said Himatullah Şamim, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Salang Tüneli'nde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin yaralandığını aktardı.

Şamim, olayın kurbanları arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek tünelde mahsur kalanların olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Taliban geçici hükümetinin Bayındırlık Bakanlığı Sözcüsü Mevlevi Hamidullah Misbah, çok sayıda aracın yandığını ancak yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Görgü tanıkları, tünelin geçişlere kapatıldığını ve yüzlerce kişinin mahsur kaldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, yaralıların hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Patlamanın, yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana geldiği bilgisi verildi.

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18/12/2022 15:33