Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi

 Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

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05/09/2022
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Afganistan'daki Rus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendi

 Afganistan'da, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Yetkililer, başkent Kabil'in Darul Aman Caddesi'ndeki Rus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybının olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, saldırının, Rus Büyükelçiliği önünde vize işlemleri için bekleyen kalabalığın arasında yapıldığını öne sürdü.

Bölgeye çok sayıda ambulans intikal ettirilirken elçiliğin çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

05/09/2022 11:42
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TAGS: afganistan, rus, elçilik, saldırı,
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