Afganistan’ın başkenti Kabil’de 3’üncü patlama! Çok sayıda ölü var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamayla ilgili “Kabil Havalimanı dışında bir patlama meydana geldiğini doğrulayabiliriz. Patlamanın can kaybıyla sonuçlandığını doğrulayabiliriz. Bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

John Kirby, havalimanı bölgesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenler arasında ABD'lilerin ve sivillerin bulunduğunu aktararak, “Abbey Kapısı'na kısa bir mesafedeki Baron Hotel’de veya yakınında en az bir patlama daha doğrulayabiliriz” ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDEN ABD ASKERİ SAYISI YÜKSELDİ

ABD basını, Kabil’de düzenlenen bombalı saldırılarda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısı 12'ye yükseldi.

ABD’li yetkililer, hayatını kaybedenlerin 11’inin deniz piyadesi, 1'inin donanma doktoru olduğunu aktararak, çok sayıda ABD askerinin de yaralandığını aktardı.

İNTİHAR SALDIRISI ŞÜPHESİ

ABD'li yetkililer, patlamanın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı mevkiinde meydana geldiğini ve intihar saldırısı üzerinden durulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, patlama sonrası havalimanındaki uçuşların devam ettiğini ifade ederken, yerel kaynaklar çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

MSB: BİRLİĞİMİZDE HERHANGİ BİR HASAR, ZAYİAT YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” dedi.

ÖLÜ SAYISI 60’A YÜKSELDİ

Taliban, havalimanındaki patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Taliban mensubunun da yaralandığını bildirmişti. Kabil Cerrahi Merkezi ise havalimanı bölgesinde yaşanan patlamaların ardından 60 yaralının hastaneye getirildiğini duyurmuştu.

Patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a, yaralıların sayısının ise 140'a yükseldiği belirtildi.

PATLAMA SONRASI ABD’DEN KABİL UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Seyahat Departmanı, Kabil Havalimanı’nın yakınlarında meydana gelen patlamaya ilişkin uyarı yayınladı. Uyarıda, “Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunanlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır” ifadelerine yer verildi.

ÜÇÜNCÜ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Kabil'de üçüncü bir patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.

NATO VE BM SALDIRILARI KINADI

Saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kabil Havalimanı dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim tüm etkilenenler ve sevdikleriyle birlikte. Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çifte bombalı saldırıyı kınadı. Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric basına verdiği demeçte, Gutteres'in ‘birçok sivili öldüren ve yaralayan terör saldırısını’ kınadığını belirterek, saldırının Afganistan'daki durumun ne kadar değişken olduğunun bir göstergesi olduğunu aktardı.

Dujarric, saldırının ülke genelinde Afgan halkına yapılacak yardımlar konusunda BM'nin kararlılığını güçlendirdiğini ifade ederek, şu ana kadar BM personeli arasında herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini belirtti.

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26/08/2021 21:52