Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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29/08/2024

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Afganistan'ın kuzeydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 10.26'da kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan'ın Eşkaşim ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 224 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleriyle komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan'da da hissedildi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

29/08/2024 16:28
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TAGS: Afganistan, deprem
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