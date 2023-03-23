Hafız: Herkes imkanları doğrultusunda katkı yapmalıdır

SOS Çocuk köyü Derneği Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız, SOS Çocukköyü Derneği’nin 1991 yılında kurulduğunu 1993 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.

Cemil Hafız, SOS Çocukköyü Derneği’nin aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile modelinde bakım vermek ve onları uzun vadede, aşamalı destek programlarıyla kendine güvenli, bağımsız bireyler olarak yetiştirmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

SOS Çocukköylerinin 4 ana faaliyet grubu olduğunu vurgulayan Hafız, “Birincisinin toplumuzda aile bakımını kaybetmiş çocuklara SOS Çocukköyü’nde ve Girne Gençlik Evi’nde bakım veriyoruz. İkincisi, aile güçlendirme çalışması yapıyoruz. Temelde ailenin çocuğa daha iyi bakım vermesi ve ailenin bir arada kalmasını amaçlıyoruz. Bir diğeri eğitim programımızdır. Kreş anaokulumuzda okul öncesi eğitim hizmeti sunuyoruz.

Üçüncüsü, 2017 yılında yeni bir inisiyatif gerçekleştirdik. Programımıza Girne Gençlik Gelişim Merkezini ekledik. Gençlik merkezimiz bir toplum merkezi olarak hareket eder. Gençlik merkezimizle, gençlerin ekonomik hayata katılımlarını desteliyoruz. Ve tabi temelde çocuk hakları savunucusuyuz. Çocuk haklarını korumak için savunuculuk çalışmalarımızı yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

SOS Çocukköyü Derneği’nin toplum için çok anlamlı işler yaptığını ve zaten SOS Çocukköyü Derneği’nin toplumun malı olduğunu belirten Hafız, “Bugüne kadarda da çocuklarımız için hep birlikte ayakta tuttuk kurumu bundan sonrasında da hem yurttaş hem de kurum kuruluşlar olarak düzenli şekilde sivil toplum kuruluşlarının ne yaptığını hatırlayarak herkes imkanları doğrulusunda katkı yapmalıdır diye düşünüyorum ”dedi.

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23/03/2023 11:00