Fransız haber ajansı AFP 2022'ye damga vuran fotoğrafları seçti. Listeye Rusya - Ukrayna Savaşı damga vururken yıl içerisinde yaşanan birçok olay derlendi.

22 Kasım 2022'de Endonezya'da 330'dan fazla kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve diğerlerinin kaybolmasına neden olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir köylü, ölen oğlunun cesedini taşıyor.

13 Kasım 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında, yerel halk Herson'un kurtuluşunu kutlamak için toplanırken bir adam Ukraynalı bir askere sarılıyor. Kurtarılan güneydeki Herson kentindeki Ukraynalılar, aylarca süren Rus işgalinin ardından 11 Kasım 2022'de rahatladıklarını ifade ettiler. Bir AFP muhabiri, 13 Kasım 2022'de herhangi bir sevinç sahnesi olmadığını söyledi, ancak birçok yerel halk, Kiev şehrin kontrolünü geri aldıktan sonra büyük bir rahatlama hissettiklerini aktardı.

Ukraynalı bir topçu birliği askeri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında, 8 Kasım 2022'de Bakhmut dışındaki Rus mevzilerine ateş ediyor.

Brezilya eski Cumhurbaşkanı (2003-2010) ve solcu İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, 30 Ekim 2022'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Cinelandia meydanında adaylarının cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından kutlama yapıyor. Seçim yetkilileri, Brezilya'nın tecrübeli siyasetçisi Luiz Inacio Lula da Silva'nın Pazar günü aşırı sağcı rakibini ülkeyi ikiye bölen seçimde kıl payı farkla yenerek cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.

29 Ekim 2022'de çekilen bu fotoğraf, Seul'ün Itaewon semtinde Cadılar Bayramı izdihamına yakalanan insanlara yardım eden acil durum görevlilerini ve diğerlerini gösteriyor. Yetkililer 30 Ekim'de Seul'deki bir Cadılar Bayramı etkinliğinde çıkan izdihamda 150'den fazla kişinin öldüğünü ve Güney Kore cumhurbaşkanının ülkenin şimdiye kadarki en kötü felaketlerinden biri hakkında kapsamlı bir soruşturma sözü verdiğini söyledi.

26 Ekim 2022'de Twitter'da paylaşılan bu fotoğraf binlerce kişi gözaltında ölen Mahsa Amini'nin İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletindeki memleketi olan Saqez'deki Aichi mezarlığına 40. gün münasebetiyle giderken bir aracın üzerinde duran başı açık bir kadını gösteriyor. 22 yaşındaki Amini'nin Tahran'da ahlak polisi tarafından ülkenin başörtüsü ve tesettür giyime ilişkin katı kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından 16 Eylül'de ölmesinden bu yana İran'ı bir huzursuzluk dalgası sarstı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (sağda), Başbakan Li Keqiang'ın (soldan ikinci) yanında oturuyor ve eski cumhurbaşkanı Hu Jintao'nun (sağdan ikinci), 22 Ekim'de Pekin'deki Büyük Halk Salonunda düzenlenen 20. Çin Komünist Partisi Kongresi'nin kapanış töreninden ayrılması isteniyor.

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, 17 Ekim 2022'de Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenen 2022 Ballon d'Or Fransa Futbol ödül töreninde Ballon d'Or ödülünü aldı.

17 Ekim 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında bir drone Kiev'e saldırı için yaklaşıyor.

Bolivya, Punaca Tinta Maria yakınlarındaki eski Poopo Gölü bölgesinde çölde terk edilmiş bir teknenin havadan görünümü, 15 Ekim 2022.

Bir zamanlar Bolivya'nın en büyük ikinci gölü olan Poopo Gölü, tamamen cömertliğine dayanan asırlık bir kültürü de beraberinde götürerek büyük ölçüde ortadan kayboldu.

13 Ekim 2022'de Panama'daki Darien Eyaletinin ilk sınır kontrolü olan Canaan Membrillo köyüne vardıklarında Venezuelalı bir göçmen kıza annesi yardım ediyor. Darien Geçidi boyunca yapılan gizli yolculuk genellikle beş veya altı gün sürüyor. Yolculuk her türden tehlikeyi barındırıyor; Kötü hava koşulları: Orta Amerika'ya kokain taşımak için bu yolları kullanan uyuşturucu kaçakçılar, yılanlar, bataklıklar vs.

Göçmenler, 12 Ekim 2022'de Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk yakınlarındaki Gravelines sahilinde İngiliz Kanalı'nı geçmeye hazırlanırken bir kaçakçılık botu taşıyorlar.

Fil bakıcısı Kiapi Lakupanai, 12 Ekim 2022'de Kenya, Samburu, Namunyak Yaban Hayatı Koruma'daki Reteti Fil Barınağında iki buzağıyla oynuyor. Reteti Fil Barınağı, Namunyak'taki mevcut kuraklık nedeniyle kurtarma operasyonları ve yetim ve terk edilmiş fil yavrularıyla dolu.

Kavrulmuş topraklar ve kuru kuyular, birçok yavru filin bitkin annelerini kaybetmesine veya terk edilmesine veya kaybolmasına neden olan araziyi kaplıyor. Doğu Afrika'nın kırk yıldaki en kötü kuraklığı, Kenya'nın ünlü vahşi yaşamını olağan yiyecek ve su kaynaklarından mahrum bırakırken, insan-yaban hayatı çatışmasını artırıyor. Şiddetli kuraklık sadece milyonlarca insanı açlığın eşiğine getirmekle kalmadı, aynı zamanda bölgedeki zengin biyolojik çeşitliliği de tehdit ediyor.

10 Ekim 2022'de Port-au-Prince, Haiti'de Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını isteyen protesto sırasında bir adam yaralı bir kadına yardım ediyor. Ülkede 11 Eylül tarihinde Başbakan Ariel Henry akaryakıt zammını açıklayınca istifa gösterileri başlamıştı.

Havadan çekilen bu karede Quebec, Kanada yakınlarında bulanan kalp şeklindeki Baker Gölü'nde sonbahar esintileri görülüyor.

8 Ekim 2022'de Kerç yakınlarında bir kamyonun patlamasının ardından, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç köprüsünde çıkan yangından kara dumanlar yükseliyor. Moskova, 8 Ekim 2022'de bir kamyonun patlayarak büyük bir yangın çıkardığını ve önemli Kerç köprüsüne zarar verdiğini duyurdu. Moskova yönetimi Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile tek kara bağlantısı olarak inşa edilen köprü, Ukrayna'yı hemen suçlamadan failleri bulma sözü verdi.

"Jove de Tarragona" ekibinin üyeleri, 2 Ekim 2022'de Tarragona'daki Tarraco arenasında düzenlenen 28. "castells" yarışmasında bir "castell" (insan kulesi) oluşturmaya çalışıyor. Katalonya'daki bu festivalde geleneksel olarak birkaç ekip insan kulesi inşa etmeye çalışıyor.

Brezilya'nın eski Cumhurbaşkanı (2003-2010) ve solcu İşçi Partisi'nin (PT) başkan adayı Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ekim 2022'de Brezilya'nın Sao Paulo kentinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde bir kampanya mitinginde destekçilerini selamlıyor.

ABD'li model Bella Hadid, 30 Eylül 2022'de Paris'te düzenlenen Paris Kadın Giyim Moda Haftası kapsamında Coperni İlkbahar-Yaz 2023 defilesinde Yapay Sprey kumaş püskürtülerek giyiniyor. Yönetici Dr Manel Torres (solda) Fabrican Ltd'nin direktörü ve doğrudan Hadid'in vücuduna giyilen minimalist bir Coperni slip elbise yaratmak için kullanılan püskürtme kumaşın mucidi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Eylül 2022'de Moskova'nın merkezinde, Ukrayna'nın Rus birliklerinin işgal ettiği dört bölgesinin - Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporizhzhia - ilhakı münasebetiyle düzenlenen bir miting ve konserde Kızıl Meydan'da konuşurken görülüyor.

İnsanlar, 30 Eylül 2022'de Fort Myers Beach, Florida'da Ian Kasırgası'nın ardından enkazı temizliyor. Kasırgada 87 kişi hayatını kaybederken milyarlarca dolarlık zarar oluştu.

25 Eylül 2022'de çekilen bu fotoğraf, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Kharkiv bölgesi İzyum'da Rus işgali sırasında oluşturulan toplu mezarda cesetlerin çıkarılmasından sonra boş mezarları gösteriyor.

İsviçreli Roger Federer (solda), Londra'daki O2 Arena'da 2022 Laver Kupası'nda Avrupa Takımı'ndan İspanyol Rafael Nadal (sağda) ile ABD'li Jack Sock ve ABD'li Frances Tiafoe ile Team World'e karşı oynadığı son maçın ardından ağladı.

Polis memurları, Rusya Devlet Başkanı'nın 21 Eylül 2022'de Moskova'da ilan ettiği kısmi seferberliği protesto çağrılarının ardından bir adamı gözaltına aldı. Rusya genelinde Başkan Vladimir Putin'in sivillerin savaşmak için kısmi seferberlik ilan etmesine karşı düzenlenen gösterilerde 1.300'den fazla kişi tutuklandı.

Türkiye'de yaşayan İranlı Nasibe Samsaei, ahlak polisi tarafından gözaltında alındıktan sonra ölen Mahsa Amini protestoları kapsamında İstanbul'daki İran konsolosluğu önünde saçını kesti.

İstanbul, Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde düzenlenen Mahsa Amini protestolarında bir kadın Amini'nin fotoğrafını tutuyor.

19 Eylül 2022'de Meksika, San Luis Rio Colorado yakınlarındaki ABD - Meksika sınır duvarının bir bölümünün bulunduğu çöldeki bir tepenin havadan görünümü. Meksika ile ABD arasındaki duvar da vahşi yaşamı bozuyor: her iki ülkeden çevreciler tartışmalı yapı nedeniyle bölgeleri bölünen kedi, ayı veya geyik gibi farklı türlerin doğal yaşam alanlarını kurtarmak için uğraşıyor.

Kraliçe'nin corgi cinsi köpekleri, Muick ve Sandy, 19 Eylül 2022'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in anma töreninde

Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunu takip eden alay, 19 Eylül 2022'de Windsor'daki The Long Walk'a gidiyor ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Devlet Cenaze Töreninden sonra Windsor Kalesi'ne son yolculuğunda kendisine eşlik ediyor.

Taşıyıcı Parti, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Taahhüt Hizmeti için 19 Eylül 2022'de Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunu Devlet Cenaze Arabasından Windsor Kalesi içindeki St George Şapeli'ne götürüyor.

13 Eylül 2022'de William Ruto'nun göreve başlama töreninden önce Kenya'nın Nairobi kentindeki Moi Uluslararası Spor Merkezi Kasarani'nin girişinde meydana gelen izdihama Kenya güvenlik güçleri müdahale ederken bir kadın yardım istiyor.

2 Eylül 2022'de çekilen bu fotoğraf, Çin'in orta Hubei eyaletindeki Wuhan'da Yangtze Nehri boyunca kavrulmuş bir nehir yatağının bir bölümünde oturan insanları gösteriyor.

26 Ağustos 2022'de Belucistan eyaletinin Jaffarabad ilçesinde şiddetli muson yağmurlarının ardından bir adam (solda) bir gençle birlikte çocukları sular altında kalan bir bölgeden geçirmek için uydu anteni kullanıyor. Şiddetli yağmur Pakistan'ın bazı kısımlarını 26 Ağustos'ta vurmaya devam etti. Hükümet, dört milyondan fazla insanı "etkilediğini" söylediği muson seliyle başa çıkmak için acil durum ilan etti.

20 Ağustos 2022'de Kiev'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında 24 Ağustos'taki Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü öncesinde bir açık hava askeri müzesine dönüştürülen Khreshchatyk caddesinde tahrip olmuş Rus askeri teçhizatının tepesinde duran bir kız çocuğu.

Britanyalı Sasha Pardoe, 12 Ağustos 2022'de Almanya'nın güneyindeki Münih'te düzenlenen Avrupa Bisiklet Şampiyonası'nda Kadınlar Parkı BMX Bisiklet Serbest Stil etkinliğinde yarışırken.

Bir itfaiyeci, 10 Ağustos 2022'de Portekiz'in merkezindeki Manteigas'ta çıkan bir orman yangını sırasında el feneriyle yolda yürüyor.

Ukraynalı askerler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında 10 Ağustos 2022'de Donbas bölgesinde cephe hattından birkaç kilometre uzakta dinleniyor.

Seçim Komisyonu Yetkilileri, Kenya'nın Nairobi, Kenya'daki Mathare Social Hall'da 9 Ağustos 2022'de yapılan genel seçimleri sırasında sandıkların resmi olarak kapatılmasının ardından bir sandık merkezindeki oyları sayıyor.

Bir kutup ayısı, 8 Ağustos 2022'de Churchill yakınlarındaki Hudson Körfezi kıyı şeridinde uyuyor.

ABD'nin Kansas eyaletinde kürtaj destekçileri mahkemeden çıkan karara sevinirken (2 Ağustos 2022).

Bir belediye çalışanı, 27 Temmuz 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Doğu Ukrayna'nın Bakhmut kentinin varoşlarında bir top mermisinin isabet ettiği yanan bir evin önündeki kaldırımlardaki ağaçları kesiyor.

Şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip on yaşında bir çocuk olan Hassan Razem, 25 Temmuz 2022'de Yemen'in kuzeybatısındaki Hajjah eyaletinin Abs bölgesinde görülüyor. Hükümet yanlısı güçler ile Husi isyancılar arasında yedi yıldır süren bir iç savaş, ülkeyi kıtlığın eşiğine getirdi. Birleşmiş Milletler'in dünyanın en kötü insani krizi olarak adlandırdığı olayda yüz binlerce kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

21 Temmuz 2022'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir polis baskını sırasında ölü bir adamın cesedini taşıyan Complexo do Alemao favela sakinlerinin yanından bir polis kamyonu geçiyor. Polis ve yerel medyanın bildirdiğine göre, Rio de Janeiro'daki bir gecekondu mahallesinde düzenlenen organize suç operasyonunde en az 4 kişi polis tarafından öldürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında 20 Temmuz 2022'de Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Kharkiv'in kuzey ilçelerinden biri olan Saltivka'da bir otobüs durağına Rus füze saldırısında ölen bir çocuğunuın cesedinin yanında bir akrabası diz çöküyor.

18 Temmuz 2022'de çekilen bu fotoğraf, La Teste-de-Buch'taki ormanı yanarken sahilde yüzen insanları gösteriyor. (Fransa)

Göçmenler, 11 Temmuz 2022 sabahı erken saatlerde ABD-Meksika sınırını Yuma, Arizona'da yasa dışı bir şekilde geçtikten sonra ABD Sınır Devriyesi tarafından evraklarının işlenmesini beklerken sıraya giriyorlar. Her yıl binlerce Güney Amerikalı, Amerikan rüyasının peşinden koşarak sınırı geçerek Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeye çalışır. Birçoğu asla başaramaz.

İnsanlar, hükümet karşıtı protestocular tarafından işgal edildikten bir gün sonra, 10 Temmuz 2022'de Sri Lanka Başbakanı'nın Kolombo'daki resmi konutunun içinde kart oynuyor.

8 Temmuz 2022'de İsviçre Alpleri'ndeki Gletsch yakınlarında çekilen bu fotoğraf, Rhone Buzulu'nun küresel ısınma nedeniyle erimesiyle oluşan buzul gölünün yanında erimesini önlemek için bir bölümünü kaplayan yalıtım köpüğünü gösteriyor. Rhone Buzulu, Fransız dijital görüntü çözümü girişimi Enlaps tarafından başlatılan ve küresel ısınmanın etkisinin belgelenmesine ve ölçülmesine yardımcı olan Planet Watch projesinin bir parçası olarak yüksek çözünürlüklü hızlandırılmış kameralarla izlenmek üzere dünya genelindeki on buzul arasından seçildi.

Alfa Romeo'nun Çinli sürücüsü Zhou Guanyu, 3 Temmuz 2022'de İngiltere'deki Silverstone motor yarışı pistinde Formula 1 Britanya Grand Prix'si sırasında Mercedes'in İngiliz sürücüsü George Russell ile çarpışmasının ardından pistte kayarak ilerliyor.

29 Haziran 2022'de Batı Grönland, Ilulissat, Disko Körfezi'ndeki bir buzdağının tepesindeki büyük bir eriyik deliğinde turkuaz su görülüyor. Buzdağları, Kuzey Yarımküre'deki en verimli buzul olan Jakobshavn buzulundan (Sermeq Kujalleq) geliyor. Buzuldan kopan devasa buzdağları, okyanus akıntılarıyla güneye taşınmadan önce fiyordun önündeki sularda yıllarca yüzüyor.

Bir çocuk, 28 Haziran 2022'de Irak'ın güneyindeki Dhi Qar vilayetindeki Çibayiş bataklıklarının bir bölümünün kurumuş yatağında bırakılan bir teknede yürüyor. İran ve Türkiye'deki yağış azlığının Irak'taki kuraklığa etkisi görülor.

ABD'li antrenör Andrea Fuentes (sağda), Budapeşte'deki Alfred Hajos Yüzme Kompleksi'nde düzenlenen Budapeşte 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda bayanlar tek başına serbest artistik yüzme finallerinde meydana gelen bir olay sırasında ABD'li Anita Alvarez'i (solda) havuzun dibinden kurtarmak için yüzüyor. Alvarez'in yarışmalar sırasında bilinci kapanmıştı.

İtfaiyeciler, 18 Haziran 2022'de İspanya'nın kuzeyindeki Zamora yakınlarındaki Pumarejo de Tera'da çıkan bir orman yangını alanında çalışıyor. Fotoğrafın çekildiği dönemde 20 bin hektarlık orman ateş altındayken hava sıcaklığı 43 dereceyi aşıyordu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki Lysychansk şehrinde bir baba, 18 Haziran 2022'de Rusya'nın ülkeyi işgali sırasında misket roketiyle öldürüldüğü bildirilen bir çocuğunun yasını tutuyor.

5 Haziran 2022'de Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki Druzhkivka şehrinde yaşlı bir kadının ölümüne neden olan füze saldırısından sonra yıkılan evlerin önünde oturan yaşlı bir kadın.

İngiltere'nin Cambridge Prensi Louis (sağda), Kraliçe II. Elizabeth'in platin jübile kutlamalarının bir parçası olarak, Kraliçe'nin Doğum Günü Geçit Töreni'nin ardından Buckingham Sarayı balkonundan özel bir flypast izlemek için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yanında dururken kulaklarını tutuyor. Platin jübilesi Kraliçe'nin son büyük etkinliğiydi.

Ukraynalı askerler, 21 Mayıs 2022'de Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki cephe hattından çok da uzak olmayan silah arkadaşlarına yardım ediyor.

Tahliye edilememeyi tercih eden bir ailenin çocukları olan Sasha (4) ve Ksenia (8) 15 Mayıs 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Ukrayna'nın doğusundaki Lysychansk'taki sığınağın bodrum katındaki bir yatak odasında yaşarken.

Bir baba, 13 Mayıs 2022'de Çad, N'djamena'daki Tchad/Chine hastanesinin ALIMA (Uluslararası Tıbbi Eylem Birliği) tarafından yönetilen beslenme biriminde yetersiz beslenen hastaların iyileşme bölümünde çocuğunu serinletmeye çalışıyor. Yetersiz beslenme vakalarındaki artış birden fazla faktörden kaynaklanıyor, Covid-19 2021'den beri fiyatlarda artışa neden oldu, geçen yılki tarım üretimi son 5 yıldan daha kötüydü ve şimdi Ukrayna'daki savaşla birlikte temel temel gıda fiyatları hızla artıyor. Ünite 60 hasta kapasitesine sahip ancak vakalar artmaya devam ettiği için 100 hastayı kabul ediyordu.

Filistin Today TV'den Filistinli kameraman Mujahed al-Saadi (sağda), diğer gazetecilerle birlikte, Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına yapılan baskını izlerken vurularak öldürülen kıdemli El Cezire muhabiri Shireen Abu Aqleh'in (Akleh) yasını tutuyor. El Cezire'nin haberine göre, kanalın Arapça haber servisinin önde gelen isimlerinden 51 yaşındaki ABD vatandaşı Abu Aqleh, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlenen baskını izlerken sabahın erken saatlerinde İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Katar haber kanalı, gazetecisinin İsrail askerleri tarafından "kasıtlı olarak" ve "soğukkanlılıkla" vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Büyükelçi Sergey Andreev, Nazi işgaline karşı kazanılan Sovyetler Birliği zaferinin 77 yıldönümü kutlamalarında saldırıya uğradı. Büyükelçiye kırmızı boya atıldı.

Mariupol'den tahliye edilen insanlar, 8 Mayıs 2022'de Zaporizhzhia'da ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için bir kayıt ve işleme alanına otobüslerle varıyorlar. Karadeniz limanının kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen 40'ı da içeren 174 Mariupol sivilini taşıyan sekiz otobüs, Ukrayna kontrolündeki bölgeye ulaştı. 40 kişi, 7 Mayıs 2022'de, harap olmuş şehirdeki son Ukraynalı askerlerin saklandığı ve Rus birlikleri tarafından kuşatıldığı çelik fabrikasından tahliye edildi.

Bir kadın, 26 Nisan 2022'de Bogota'nın batısındaki Mosquera'da, kirli bir nehirde oluşan ve Los Puentes mahallesini işgal eden keskin köpüklü bir duvarın yanında yürüyor.

Ülke içinde yerinden edilmiş 92 yaşındaki bir kadın, Ukrayna Kızıl Haçı'nın kendisini Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk'teki bir fabrikadaki bir sığınakta tahliye etmesini beklerken yere uzanıyor.

Bir adam, 19 Nisan 2022'de Irpin'de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında öldürülenleri yerleştirmek için en az üç sıra yeni mezarın kazıldığı bir mezarlıkta yürüyor.

Katolik bir mümin, 15 Nisan 2022'de Paris'teki Notre-Dame katedralinde, katedrali kısmen tahrip eden bir yangının üçüncü yıldönümü münasebetiyle, rahipler tarafından kılınan Hayırlı Cuma Meditasyonu duası sırasında elinde haç tutuyor.

Meksika'nın Quintana Roo Eyaleti, Meksika'da 14 Nisan 2022'de Tulum ile Playa del Carmen arasındaki Maya Treni'nin inşasını gösteren havadan görünüş. Meksikalı bir yargıç, Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un Yucatan yarımadasındaki en önemli turistik tren projesinin bir kısmının inşaatını çevresel etki çalışmalarının eksikliği nedeniyle askıya aldı.

Bir Rus askeri, 12 Nisan 2022 tarihinde 16 Mart'ta Mariupol'da bombalanan Mariupol drama tiyatrosunda devriye geziyor.

Fransa'nın aşırı sağcı partisi Rassemblement National'ın cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in, 10 Nisan 2022'de Paris'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçlarına verdiği tepki.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 4 Nisan 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha kasabasında medyaya konuşuyor. Kiev'in dışındaki kasaba Ukrayna ordusu tarafından geri alındıktan sonra cesetlerin sokakta yatarken bulunduğu yer olarak biliniyor.

4 Nisan 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısındaki Kiev oblastının Bucha ilçesine bağlı Motyzhyn köyündeki bir toplu mezarda bir ceset görüldü.

Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha'daki Yablunska caddesinde Volodymyr Brovchenko'nun cesedinin yanında bir köpek yatıyor, 3 Nisan 2022. Görgü tanıklarına göre, 5 Mart civarında Rus işgali sırasında başka bir köye bisikletle giderken vurularak öldürüldü. 4 Nisan 2022'de Kremlin, Kiev yakınlarında sivillerin öldürülmesinden Rus güçlerinin sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Tüm iddiaları kategorik olarak reddediyoruz."

Bucha'nın Yoblunska bölgesinde sokak ortasında ölü bulunan Ukraynalılar.

Fransa Cumhurbaşkanı ve liberal parti La Republique en Marche'nin (LREM) adayı Emmanuel Macron, 2 Nisan 2022'de Paris'in yakınlarındaki , Nanterre'deki Paris La Defense Arena'daki il mitingine gelirken insanları selamlıyor.

Bucha'da elleri arkadan bağlı bir şekilde infaz edilmiş Ukrayna vatandaşı.

Kiev yakınlarında Ukrayna güçlerince etkisiz hale getirilmiş olan Rus zırhlıları. (Nisan 2022)

Ukrayna güçlerinin 30 Mart'ta geri aldığı Harkiv'de mevzisinde ölü olarak bulunan bir Rus askeri

Koruyucu giysiler giyen bir işçi, 29 Mart 2022'de Şanghay'ın Jing'an semtindeki Covid-19'a karşı önlem olarak kilitlenen bir mahallenin girişini koruyor.

ABD'li aktör Will Smith (sağda), 27 Mart 2022'de Hollywood, California'daki Dolby Theatre'da düzenlenen 94. Oscar Ödülleri sırasında ABD'li aktör Chris Rock'ı sahnede tokatlarken.

Ukraynalı bir asker, 13 Mart 2022'de insanlar Irpin şehrini tahliye ederken siper alıyor. Rus kuvvetleri kuzeyden, batıdan ve kuzeydoğudan başkente daha da yaklaşıyor. Rus saldırıları ayrıca Kiev'in güneyindeki Vasylkiv kasabasındaki bir havaalanını da yok etti. Sağlık görevlileri ve görgü tanıkları AFP'ye verdiği demeçte, ABD'li bir gazetecinin Kiev'in kuzeybatı banliyösü Irpin'de vurularak öldürüldüğünü ve bir başkasının da yaralandığını söyledi.

Batman gibi giyinen cosplayer Dom Charland, 10 Mart 2022'de New York'ta Hudson Yards'ta bulunan Batı Yarımküre'nin en yüksek açık gökyüzü güvertesi olan Edge'de fotoğrafçısına poz veriyor.

8 Mart 2022'de Kiev'in kuzeybatısındaki Irpin şehrinin siviller tarafından tahliyesi sırasında bir görevli, içinde yaşlı bir kadın olan bir market sepetini itiyor. Savaşın ilk iki haftasında ülkede tam bir kaçış havası hakimdi.

Bir baba, 7 Mart 2022'de Odessa'daki merkez tren istasyonunda bir tahliye treninin önünde kızına veda ederken elini pencereye koyuyor. Çıkartılan seferberlik yasası ile erkeklerin ülkeyi terketmesi yasaklanmıştı.

Tahliye edilenler 7 Mart 2022'de Kiev'in kuzeybatısındaki Irpin şehrinden kaçarken yıkılmış bir köprüden geçiyorlar. Ukrayna, Moskova'nın bombalanan birkaç şehirden insani koridorlar kurma teklifini, bazı yolların mültecileri Rusya veya Beyaz Rusya'ya götüreceğinin ortaya çıkmasının ardından reddetti. Rusya'nın Kharkiv, Kiev, Mariupol ve Sumy'den güvenli geçiş önerisi, korkmuş Ukraynalı sivillerin önceki ateşkes girişimlerinde ateş altında kalmasından sonra gelmişti.

QuickStep - AlphaVinyl Fransız binicisi Julian Alaphilippe (sağda), 5 Mart 2022'de İtalya'da Siena ve Siena arasındaki 184 km'lik Strade Bianche (Beyaz Yollar) adlı 16. bir günlük klasik bisiklet yarışı sırasında düşüyor.

Taliban üyeleri, 5 Mart 2022'de Kabil'deki polis akademisinde yeni işe alınan polisler için düzenlenen mezuniyet törenine katılıyor.

4 Mart 2022'de Kiev'in batısındaki Bucha şehrinde imha edilmiş Rus zırhlı araçları caddeyi sıralıyor. Bucha'daki bu görüntüler Moskova'ya işgal harekatının beklendiği kadar kolay olmayacağını gösterdi.

4 Şubat 2022'de çekilen bu fotoğrafta, ailesini açlıktan kurtarmak için daha önce böbreğini satan Afgan bir adam, Herat ilinin İncil ilçesine bağlı Sayşanba Çarşısı'ndaki evinin içindeki ameliyat izlerini gösteriyor. İşsiz, borca batmış ve çocuklarını beslemek için mücadele eden Nooruddin, ailelerini kurtarmak için bir organını feda etmeye istekli sayısı giderek artan Afganlardan biri olan böbreği satmaktan başka çaresi olmadığını hissetti.

İlerleyen dönemde ülkeden çocuklarını satma haberleri gelmeye başladı.

Japonya'da bir otelde yemek sırasında alınan corona virüs önlemleri (28 Şubat 2022)

53 yaşındaki öğretmen Helena, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın doğusundaki Chuguiv kasabasının bombalanmasının ardından, Rus silahlı kuvvetleri Ukrayna'nın pozisyonuna saldırmak için roket sistemleri ve helikopterler kullanarak Ukrayna'yı çeşitli yönlerden işgal etmeye çalışırken bir hastanenin önünde duruyor. Saldırıların ilk sivil yaralılarından olan Helena tüm dünyada savaşın ilk günlerinde Ukrayna'da yaşananların yüzü olmuştu.

19 Şubat 2022'de Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da orduya desteklerini göstermek için düzenlenen bir toplantı sırasında askeri vücut boyayan adamlar yürüyor

Bu havadan görüntü, 18 Şubat 2022'de İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ndeki Tovlan çöp sahasında plastik geri dönüştürülebilir malzeme üzerinde toplanan leylekleri gösteriyor.

17 Şubat 2022'de çekilen bu fotoğrafta Afgan göçmenler bir kamyonetin arkasında Nimruz'da Afganistan-İran sınırına doğru çöl yolunda ilerliyorlar. Afganistan'ın güneybatısındaki bir sınır kasabası olan Zaranj'da insan kaçakçıları, sürgün akışının günde 5.000 ila 6.000'e ulaştığını söylüyor - bu, Taliban'ın Ağustos ayında iktidara dönmesinden öncekinden dört kat daha fazla.

16 Şubat 2022'de Hong Kong'daki Caritas Tıp Merkezi'nin dışında, şehrin bugüne kadarki en kötü Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya kalmasıyla hastaneler dolup taşarken, insanlar hastane yataklarında yatıyor.

31 yaşındaki Maimun Ali, 2 yaşındaki çocuğunu 14 Şubat 2022'de Somali'nin Baidoa kentindeki Sahal Macalin Ciise İstikrar Merkezinde kucağında tutuyor. Afrika Boynuzu'nu saran kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden biri olan güney Somali'nin kırsal bölgelerinden giderek daha fazla insan çaresiz, aç ve susuz Baidoa'ya akın ediyor.

Kadınlar, 14 Şubat 2022'de Etiyopya'nın Afar bölgesindeki Semera kentindeki Agda Oteli yerleşkesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) markalı karton kutuların altında oturuyor ve yetkililer tarafından kaydedilmeyi bekliyorlar. Semera'daki Ağda Otel yerleşkesi şiddetten kaçan yüzlerce sivili barındırıyor. İnsanların çoğu Barhale kampından yerinden edilmiş Eritreli mülteciler ama aynı zamanda yerinden edilmiş Etiyopyalılar da bölgede barınıyor. BM mülteci teşkilatından yapılan açıklamada hayatta kalanların, Tigray sınırına yakın Bahrale kampında 3 Şubat'ta başlayan şiddet olaylarında "en az beş mültecinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kadının kaçırıldığını" bildirdi.

Bir serbest dalgıç, 13 Şubat 2022'de Lübnan'ın kuzeyindeki Batroun kenti açıklarında büyük bir denizanasının yanında yüzüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (sağda), Rusya korkusu üzerine yoğun bir diplomasi haftasının başlangıcında, Ukrayna ve NATO konusunda ortak zemin bulmak amacıyla 7 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (solda) ile Moskova'da bir araya geldi. Putin görüşmenin yapıldığı sıralarda Batı yanlısı komşusunu işgal etmeye hazırlanıyordu.

Şiddetten kaçan sivil bir adam, 17 Şubat 2022'de Etiyopya'nın Semera kentindeki Agda Oteli yerleşkesinde cibinlikle kaplı bir yatakta oturuyor. Binlerce Eritreli mülteci, şok geçirmiş ve sevdiklerinden ayrılmış, topçu ve silah ateşinden kaçmak için zorlu arazide yaya olarak göç etti.

Göçmenler, 2 Şubat 2022'de Colchane'deki Bolivya sınırından Şili'ye yasadışı yollardan geçiyor.

New York polis memurları, 2 Şubat 2022'de New York'ta NYPD memuru Wilbert Mora'nın cenazesi için bir araya geliyor. 27 yaşındaki Mora, eşi Jason Rivera ile birlikte 21 Ocak'ta bir aile içi şiddet acil durumuna müdahale ederken öldürüldü.

Bir askeri eğitmen, 30 Ocak 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de terk edilmiş bir fabrikada bir eğitim oturumu sırasında ellerinde Kalaşnikof tüfeklerinin tahta kopyalarını tutan sivillere eğitim veriyor.

30 Ocak 2022'de Kabil'deki bir alışveriş merkezinde başları kapalı mankenler görülüyor.

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09/12/2022 08:27