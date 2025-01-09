Afra Saraçoğlu'nu gören çıplak sandı

'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun makyaj odasından paylaştığı fotoğrafı görenler oyuncuyu çıplak sandı.

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09/01/2025

Afra Saraçoğlu'nu gören çıplak sandı

Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Saraçoğlu, son olarak makyaj odasından pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu, beyaz gömleğin içine ten rengi iç çamaşırı giydi ama görenler Afra Saraçoğlu'nu çıplak sandı.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Afra Saraçoğlu, çıplak
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