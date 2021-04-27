Afrika alarm veriyor: 120 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 738'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 4 milyon 551 bin 995 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 738'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 70 bin 424'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da 15 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

Bu habere tepkiniz:



27/04/2021 17:27