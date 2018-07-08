Afrika ateşi 51.3 derece

Küresel ısınmanın etkisiyle giderek artan sıcaklıklar bu yaz dünyanın pek çok yerinde mevsim normalinin çok üzerine çıktı. Kanada Quebec’te sıcak hava dalgası nedeniyle 54 kişi öldü.

DÜNYA perişan... Afrika’da perşembe günü sıcaklık rekoru kırıldı. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’in Ouargla eyaletinde hava sıcaklığı 50.3 derece olarak ölçüldü. Bu, Afrika’da bilinen en yüksek sıcaklık. Daha önce 1961 yılında Fas’ta 51.3 derece ölçülmüştü.

SICAKTAN 54 KİŞİ ÖLDÜ

Cezayir’den çok uzakta, Kanada’da artan sıcaklıklar göze çarpıyor. Kanada’nın Quebec eyaletinde sıcak hava dalgası nedeniyle 54 kişi öldü. Ölenlerin 65 yaş üstünde. Quebec’te 34 dereceyi gören sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 derece üstünde. Yüksek nem oranı etkiyi daha arttırıyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde hava sıcaklığı 100 dereceyi aşarken, eyalet çapında yangınlar başladı. Japonya ise sellere teslim. Devlet televizyonu NHK, ölü sayısının 49’a yükseldiğini açıkladı.