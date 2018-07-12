Afrika dışında bilinen en eski insan kalıntısı bulundu

Çin'de bulunan taş aletler, ilk insanlar veya onların yakın bir akrabası tarafından yaklaşık 2 milyon 120 bin yıl önce yapılmış. Afrika'da bulunan en eski insan fosili Etiyopya'da 2,8 milyon yıl önceye, en eski taş alet ise Kenya'da 3,3 milyon yıl önceye ait.

Ülkenin kuzeyindeki Şangçen'de bir platoda bulunan taş aletlerin tamamında kullanımdan kaynaklanan izler var.

Aletlerde kullanılan kuvars ve kuvarsit taşların kökeninin ise kazı alanının 10 kilometre güneyindeki Çinling Dağları olduğu tahmin ediliyor.

Taşların hangi insan türü tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Çinli ve İngiliz bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler Nature dergisinde de yayımlandı.