Afrika Kupası finaline Trabzonspor damgası

Paul Onuachu formasını giydiği Nijerya ile Nicolas Pepe’nin takımı Fildişi Sahili, 2023 Afrika Uluslar Kupası finalinde kapışacak.

Biri şampiyonluğa ulaşacak olan iki futbolcu da ardından takıma dönecek. Trabzonspor'un iki yıldızına kavuşacak olması ise yüreklere su serpti.

Paul Onuachu'nun formasını giydiği Nijerya ile Nicolas Pepe'nin takımı Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda yarın saat 23.00'te final maçına çıkacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu iki oyuncu, gelecek hafta Pendik karşılaşmasında yerlerini alacak.

Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 5 maçta boy gösterdi. Bunların 2'sine ilk 11'de başlarken, toplam 190 dakika süre aldı. Son oynadığı Mali müsabakasında 13 pasında 10 isabet buldu. 1 top kaparken girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

Turnuvayı genel olarak yedek kulübesinde geçiren Onuachu ise Nijerya'nın oynadığı 6 maçın 4'ünde son dakikalarda oyuna girdi ve toplamda 5 dakika süre alabildi.