Afrika Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

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31/01/2024

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Afrika Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Organizasyonda çeyrek finale eşleşmeleri şu şekilde:

Nijerya-Angola

Yeşil Burun Adaları-Güney Afrika

Demokratik Kongo-Gine

Mali-Fildişi Sahili

Çeyrek final maçları 2 Şubat Cuma ve 3 Şubat Cumartesi günleri oynanacak.

Süper Lig ve 1. Lig’den 8 futbolcu çeyrek finalde

Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımıyla çeyrek finale kalan, aynı zamanda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de forma giyen 8 futbolcu bulunuyor.

Fenerbahçe’den Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor’dan Paul Onuachu ve Sivasspor’dan Ahmed Musa Nijerya ile, Beşiktaş’tan Arthur Masuaku ve Galatasaray’dan Cedric Bakambu Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile, Trabzonspor’dan Nicolas Pepe Fildişi Sahili ile, Fatih Karagümrük’ten Ryan Mendes Yeşil Burun Adaları ile, Eyüpspor’dan ise Fredy de Angola ile çeyrek final mücadelesi verecek.

31/01/2024 11:06
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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