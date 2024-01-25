Afrika Kupası’nda Mali ve Güney Afrika son 16 turunda

Afrika Uluslar Kupası E Grubu’nda Mali ve Güney Afrika, son maçların ardından son 16 turuna yükseldi.

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25/01/2024

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Afrika Kupası’nda Mali ve Güney Afrika son 16 turunda

Afrika Uluslar Kupası’nda E Grubu karşılaşmaları bugün oynanan maçların ardından sona erdi. Gruptaki son maçlarda Namibya ve Mali ile Güney Afrika ve Tunus karşı karşıya geldi. İki mücadele de 0-0’lık sonuçlarla sona ererken Mali, 5 puanla grubu lider olarak tamamladı. Güney Afrika ise 4 puan ve averajla adını son 16 turuna yazdırdı.
 

25/01/2024 10:37
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TAGS: Afrika Kupas, Mali, Güney Afrika
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