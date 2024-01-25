Afrika Kupası’nda Mali ve Güney Afrika son 16 turunda

Afrika Uluslar Kupası’nda E Grubu karşılaşmaları bugün oynanan maçların ardından sona erdi. Gruptaki son maçlarda Namibya ve Mali ile Güney Afrika ve Tunus karşı karşıya geldi. İki mücadele de 0-0’lık sonuçlarla sona ererken Mali, 5 puanla grubu lider olarak tamamladı. Güney Afrika ise 4 puan ve averajla adını son 16 turuna yazdırdı.



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