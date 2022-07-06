Afrika Ötleğeni “Kıbrıs’ın Kuşları" kataloğuna eklendi

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06/07/2022

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Afrika Ötleğeni “Kıbrıs’ın Kuşları" kataloğuna eklendi

“Ağrotur Çevre Eğitim Merkezi” tarafından yeni bir kuş türü saptadığı,  yeni saptanan Afrika Ötleğeninin (curruca deserti) “Kıbrıs’ın Kuşları kataloğuna eklendiği bildirildi.

Fileleftheros’un, İngiliz Üsleri tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre geleneksel olarak göçmen olmayan, Batı Sahra’dan Batı Libya’ya kadarki bölgede yaşayan 11,5 cm uzunluğundaki Afrika ötleğeni kataloğa, “Kıbrıs’ın Nadir Kuşları” Komitesi’nin onayı ile alındı.

06/07/2022 13:55
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TAGS: Afrika Ötleğeni, Kıbrıs’ın Kuşları
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