Afrika takımları Dünya Kupası'na kötü başladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 5 Afrika temsilcisi, turnuvaya istedikleri başlangıcı yapamadı.

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25/11/2022

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Afrika takımları Dünya Kupası'na kötü başladı

Kamerun, Gana, Fas, Senegal ve Tunus, Katar'da düzenlenen organizasyonda oynadıkları ilk maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu ekiplerden Kamerun, Gana ve Senegal sahadan mağlup ayrılırken, Tunus ve Fas ise birer puan elde etti.

Senegal, Tunus, Fas ve Kamerun gol sevinci yaşayamadı. Gana ise 2 kez fileleri havalandırmasına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı.

Afrika ekiplerinin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları ilk müsabakalarda aldıkları sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Senegal-Hollanda: 0-2

D Grubu:

Danimarka-Tunus: 0-0

F Grubu:

Fas-Hırvatistan: 0-0

G Grubu:

İsviçre-Kamerun: 1-0

H Grubu:

Portekiz-Gana: 3-2

25/11/2022 08:51
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TAGS: Kamerun, Gana, Fas, Senega, dünya kupası, Tunus, Katar
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