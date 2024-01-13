Afrika Uluslar Kupası: Turnuva rehberi, format ve tüm detaylar

2023 Afrika Kupası'nda heyecan başlıyor.



Fildişi Sahili'nin 1984 yılının ardından ikinci kez ev sahipliği yapacağı turnuvada Mısır, 7 kezle en çok şampiyonluk yaşayan ülke.



Turnuvada maçlar 6 statta oynanacak, şampiyon takım 7 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak

TURNUVA ERTELENDİ



Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde Fildişi Sahili'nde yapılacak.



Başlangıçta turnuvanın Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanmıştı ancak Batı Afrika'nın yağmur sezonuyla çakışmaması için tarih değiştirildi.

6 GRUPTA 24 TAKIM MÜCADELE EDECEK



Geride kalan turnuvada zafere ulaşan Senegal'in son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösterecek.



Toplam 6 grupta ilk ikiye giren takımların doğrudan tur biletini aldığı turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.



Mısır'ın ev sahipliği yaptığı 2019'da takım sayısının ilk kez 24'e yükseltildiği kupada gruplar şöyle:



A Grubu: Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau

B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik

C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya

D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola

E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya

F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya.

MAÇLARA 5 KENTTE 5 STADYUM EV SAHİPLİĞİ YAPACAK



Turnuvanın maçları 5 kentte yer alan toplam 6 statta oynanacak.



Organizasyon boyunca 52 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak statlar şöyle:



Alassane Ouattara

Felix Houphouet

Stade de la Paix

Charles Konan

Amadou Gon Coulibaly

Laurent Pokou

EN BAŞARILI ÜLKE MISIR



Turnuva tarihinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Mısır, en başarılı takım olarak öne çıkıyor.



Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez kupanın sahibi oldu.



Turnuvada Kamerun 5, Gana 4, Nijerya 3 kez şampiyonluk turu attı.



TURNUVANIN MASKOTU AKWABA



"Orta ve güney Fildişi Sahili'nde konuşulan Baoule dilinde "Hoş geldiniz" anlamına gelen "Akwaba" isimli fil, turnuvanın maskotu olarak tasarlandı.Turnuvanın resmi topuna ise Fildişi Sahili'nin rekor kıran futbolcusu Laurent Pokou'nun adı verildi.Pokou, 1970 yılında Etiyopya'yı 6-1 yendikleri maçta attığı 5 golle turnuva rekoru kırmıştı.



MOZAMBİK 10 YIL SONRA FİNALLERDE



Bugüne kadar 33 kez düzenlenen turnuvaya 26 kez katılan Mısır, bu alanda lider durumda.



Fildişi Sahili 24, Gana 22 kez finallerde mücadele etti.2021'deki turnuvaya katılan takımların 17'sini Fildişi Sahili'ne de geliyor.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Afrika, Angola, Namibya ve Tanzanya, 2021'i kaçırdıktan sonra yeniden finallerde boy gösterirken, Zambiya 8, Mozambik ise 10 yıl aradan sonra gruplara kalmayı başardı.

SÜPER LİG'DEN 30 İSİM TURNUVADA YER ALACAK



Ülke federasyonlarından yapılan açıklamaya göre 34. Afrika Uluslar Kupası'na, Süper Lig'den 30 futbolcu davet edildi.



Afrika Uluslar Kupası'na en çok futbolcu gönderen (4) kulüp Beşiktaş oldu. Daniel Amartey, Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley organizasyonda yer alacak.



Beşiktaş’tan sonra organizasyona en çok futbolcu gönderen takımlar, 3'er futbolcuyla Yılport Samsunspor (Nanu, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham) ve Mondihome Kayserispor (Olivier Kemen, Julian Jeanvier, Carlos Mane) ve Trabzonspor (Nicolas Pepe, Mahmoud Trezeguet ve Paul Onuachu) oldu.



Galatasaray'dan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Fenerbahçe'den Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, turnuvada yer alacak.



TURNUVA FORMATI NASIL, KAÇ TAKIM GRUPTAN ÇIKACAK?



13 Ocak'ta başlayacak ve 5 şehirdeki 6 statta oynanacak maçlarla organizasyon 11 Şubat'ta sona erecek.



Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.



Turnuvanın son 16 turu 27 Ocak'ta başlayacak ve 30 Ocak'ta sona erecek.Çeyrek final maçları ise 2-3 Şubat'ta oynanacak.



7 Şubat'taki yarı final karşılaşmasının ardından finalistler belli olacak.Turnuvanın şampiyonu ise 11 Şubat'taki final maçının ardından netlik kazanacak.