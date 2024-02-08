Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı Fildişi Sahili-Nijerya

Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finale yükseldi. Fildişi Sahili, finalde Nijerya ile karşılaşacak.

ads ads ads ads
08/02/2024

ads
Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı Fildişi Sahili-Nijerya

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 65. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle 1-0 kazanan Fildişi Sahili, adını finale yazdırdı.

Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

08/02/2024 09:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Afrika Uluslar Kupası, final,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.