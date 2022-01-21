Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri
Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarını ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
21/01/2022
Afrika Uluslar Kupası'nda bugün oynanan 4 maçla birlikte grup maçları sona erdi ve gözler son 16 turu eşleşmelerine çevrildi.
2021 Afrika Uluslar Kupası son 16 turu eşleşmeleri:
Burkina Faso - Gabon
Nijerya - Tunus
Senegal - Yeşil Burun Adaları
Mali - Ekvator Ginesi
Gine - Gambiya
Kamerun - Komorlar
Fildişi Sahili - Mısır
Fas - Malavi