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Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarını ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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21/01/2022

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Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri

Afrika Uluslar Kupası'nda bugün oynanan 4 maçla birlikte grup maçları sona erdi ve gözler son 16 turu eşleşmelerine çevrildi.

2021 Afrika Uluslar Kupası son 16 turu eşleşmeleri:

Burkina Faso - Gabon

Nijerya - Tunus

Senegal - Yeşil Burun Adaları

Mali - Ekvator Ginesi

Gine - Gambiya

Kamerun - Komorlar

Fildişi Sahili - Mısır

Fas - Malavi

21/01/2022 09:58
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TAGS: afrika
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