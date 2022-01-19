Afrika Uluslar Kupası'nda son 16'ya kalan ekipler belli oldu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda B ve C gruplarında toplam 4 maç oynandı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Senegal, Malavi ile 0-0 berabere kalmasına rağmen B Grubu'nu lider bitirdi ve son 16 turuna kaldı.



Grubu, 4 puanla 3. sırada bitiren Malavi ise son 16 turuna kalabilmek için 6 grup içinde en iyi dört üçüncü takım arasına girmeye bekleyecek.



Grubun diğer maçında ise Gine, Zimbabve'ye 2-1 yenilmesine rağmen grubu 2. sırada bitirerek son 16 turuna kaldı.



35 yaşındaki Ruandalı hakem Salima Rhadia Mukansanga, Zimbabve ile Gine arasındaki B Grubu maçını yöneterek bir Afrika Uluslar Kupası maçında düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.



C Grubu maçında ise Gabon ile Fas 2-2 berabere kaldı. Gabon'da Jim Allevinah, 21. dakikada takımını öne geçirdi. Fas, Sofiane Boufal'in golü ile 74. dakikada beraberliği yakaladı. Aaron Boupendza'nın golü ile 81. dakikada tekrar öne geçen Gabon, üstünlüğünü 3 dakika sürdürdü ve Achraf Hakimi'nin 84. dakikada bulduğu gol ile Fas tekrar beraberliği yakaladı.



Grubun diğer maçında Komorlar, Gana'yı 3-2 yendi. Bu sonuçlarla, Fas ve Gabon son 16 turuna adlarını yazdırdı.

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19/01/2022 09:54