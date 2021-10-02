Afrika'da Covid-19 Vaka Sayısı 8 Milyon 400 Bini Geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 401 bin 873 oldu.

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02/10/2021

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Afrika'da Covid-19 Vaka Sayısı 8 Milyon 400 Bini Geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 8 milyon 401 bin 873 oldu.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 bin 144'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 8 milyon 401 bin 873 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 673 bin 307'ye yükseldi.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya bugüne dek 185,6 milyon doz aşı ulaştı, 146,9 milyon doz aşı yapıldı.

02/10/2021 16:30
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TAGS: Afrika, Covıd-19, koronavirüs
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