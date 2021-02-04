Afrika'da Covid-19'dan Ölenlerin Sayısı 93 Bini Aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bini geçti. 

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04/02/2021

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Afrika'da Covid-19'dan Ölenlerin Sayısı 93 Bini Aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93 bini geçti. 

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 632 bin 894'e yükseldi. 

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 128 bin 423'e ulaşırken, kıta genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bin 210 oldu. 

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi. 

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), dün, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 2021 yılının ilk yarısında Afrika'nın hemen hemen tüm ülkelerine Covid-19 aşısı ulaştıracağını duyurmuştu.

04/02/2021 16:57
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TAGS: Afrika, Koronavirüs, Covid-19, vaka
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