Afrika'da fillerin yaşam alanı giderek azalıyor

Current Biology'de yayınlanan bir rapor, Afrika'daki fillerin yaşamına dair üzücü detayları gözler önüne serdi. Afrika’nın yaklaşık 18 milyon kilometrekaresi, filler için uygun bir yaşam alanı olsa da, insan baskısı ve avlanma nedeniyle fillerin yaşam alanı kısıtlanmış durumda.

Popular Science'ta yer alan habere göre, Afrika fillerinin yaşam alanı, insan baskısı ve fillerin dişleri için öldürülmesi sebebiyle olması gerekenin sadece yüzde 17’sine gerilemiş durumda. Kenya’daki Mara Fil Projesi’nde çalışan baş yazar Jake Wall, "Kıtanın her kilometrekaresine baktık. Bu 29,2 milyon kilometrekarenin yüzde 62’sinin halen yaşanabilir bir habitat olduğunu keşfettik" diyor. Bulgular fillerin, dişleri için öldürülme tehlikesi de dahil olmak üzere insan baskılarından kurtarılması halinde, insan ayak izinin hafif olduğu bölgelere tekrar dönmeleri konusunda büyük bir potansiyel bulunduğunu öne sürüyor. Araştırmacılar bu 18 milyon kilometrekarenin, insanlar ve fillerin beraber barış içinde yaşayabileceği çok sayıda bölge barındırdığını belirtiyor. Bunun yanında, söz konusu olasılığın gerçekçi görünmediği alanlar da var.

Afrika'da filler, dişleri için öldürülüyor ve insan popülasyonunun da artması, yaşam alanlarını gittikçe kısıtlıyor. Afrika ova ve orman filleri, yarı çöl iklimlerden tropik bataklık ormanlara kadar pek çok ortamda yaşayabilse de, bu durum onları kısıtlı bir alanda yaşamaya zorluyor.

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06/04/2021 18:09