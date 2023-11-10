Afrika'da iklim değişikliğine adaptasyon maliyetinin yıllık 10-30 milyar dolar olacağı öngörülüyor

Afrika Kalkınma Finans Kurumları Birliği (AADFI) Başkanı Thabo Thamane, iklim değişikliğine adaptasyon maliyetinin, 2030'a kadar yıllık 10 ila 30 milyar dolar arasında olacağının öngörüldüğünü söyledi.

AADFI Başkanı Thamane, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Afrika, Asya ve Pasifik Kalkınma Finans Kurumları Ortak Forumu"nda konuştu.

Thamane, iklim değişikliği nedeniyle Afrika'nın 2050'ye kadar öngörülen Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yüzde 5 ila 15'ini kaybedeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

İklim değişikliğine adaptasyon maliyetinin, 2030'a kadar yıllık 10 ila 30 milyar dolar arasında olacağının öngörüldüğünü söyleyen Thamane, iklim değişikliğine karşı harekete geçilmemesi durumunda Afrika ülkelerinin karşılaşabileceği vahim sonuçların yanı sıra dünyanın diğer bölgelerinin de bundan zarar görebileceğini kaydetti.

Dünya genelinde daha da istikrarsızlaşan hava koşullarına işaret eden Thamane, örneğin Latin Amerika'da sıcaklıklar arttıkça yağış düzeninin değiştiğini, zaman zaman şiddetli yağışların etkili olduğunu ifade etti.

"Bu senaryolar, hiçbir bölgenin iklim değişikliğinin etkilerine karşı bağışık olmadığını gösteriyor." diyen Thamane, Afrika'daki ülkeleri iklim değişikliğe karşı çalışmaya devam etmeye ve insanları daha çevre dostu davranışlar benimsemeye çağırdı.