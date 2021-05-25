Afrika'da salgından ölenlerin sayısı 129 bini geçti

Afrika'da koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısı 129 bini aştı. Kıtada vaka sayısı da 5 milyona yaklaştı.

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25/05/2021

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Afrika'da salgından ölenlerin sayısı 129 bini geçti

Afrika'da koronavirüs kaynaklı ölenlerin sayısı 129 bini aştı. Kıtada vaka sayısı da 5 milyona yaklaştı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 bin 33’e çıktı. Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 336 bin 860'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Kıtada 24,2 milyon doz aşı uygulandı

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya 38 milyon doza yakın aşı ulaştı, 24,2 milyon doz aşı uygulandı.

 

25/05/2021 15:40
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TAGS: Afrika, Koronavirüs
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