Afrika'daki bir mağarada 1.8 milyon yıllık taş aletler keşfedildi

İsrailli ve Kanadalı araştırmacılar, Güney Afrika'daki mucize mağarada yaklaşık 2 milyon yıl önce üretilmiş taş aletler keşfetti. İçerisinde kül izlerinin de bulunduğu mağaranın, 'dünyanın en eski evi' olabileceği belirtildi.

Güney Afrika'nın Kalahari Çölü'nde bulunan ünlü bir arkeolojik site olan Wonderwerk Mağarası'nda arkeolojik kazılar devam ediyor.

Uzun bir süredir mağarada kazı yapan Kudüs İbrani Üniversitesi ile Toronto Üniversitesi'nden bir grup jeolog ve arkeolog, Afrikaanca adı 'mucize' anlamına gelen yeraltı mağarasında insan faaliyetinin en eski kanıtlarının keşfedildiğini duyurdu.

Ekip, taş aletler, hayvan kalıntıları ve tarih öncesi yaşamın diğer izlerini içeren 2.5 metre kalınlığındaki tortul katmanlarını analiz etti. Daha sonra tortu örneklerinin manyetik sinyalleri ölçüldü. Keşif, tortul katmanların yaşının yanı sıra içeriklerinin belirlenmesine yardımcı oldu.

Bölgede çalışma yürüten arkeologlar tarafından yapılan açıklamada, mağarada 1.8 milyon yıl öncesine ait basit taş aletler ve 1 milyon yıl önce ateş yakıldığına dair kanıtlar bulunduğu belirtildi.

Afrika'nın diğer bölgelerinde daha eski taş aletler bulunmasına rağmen, yeni keşfin açık hava sahasının aksine bir mağarada yapılmasından ötürü çok önemli olduğu ifade edildi.

Açık havada bulunan benzer kül izleri, doğal orman yangınlarının sonucu olarak yorumlanırken, mağaranın içindeki kül kalıntılarının içeride bir yangın çıktığının kanıtı olması açısından önemli olduğu söylendi.

Öte yandan İsrail medyası da mağarayı, 'insanlık tarihinin en eski evi' olarak nitelendirdi.

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27/04/2021 17:20