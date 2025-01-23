Afrikalı kadınlar Güney Kıbrıs’ta cinsel istismar mağduru

Güney Kıbrıs’ta Afrikalı kadınların, Güney Kıbrıs’ta cinsel istismara maruz kaldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Birliği’nin 2021-2022 yıllarını kapsayan insan ticaretiyle ilgili raporuna göre, 2021 yılında 21, 2022 yılında da 16 Afrikalı kadının insan ticareti kurbanı olduğunu yazdı.

Habere göre raporda, son yıllarda Güney Kıbrıs ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine giden Afrikalı kadın ve kız çocuklarının, Afrikalı suç örgütleri tarafından fuhuş yapmaya zorlandığı ifade edildi.