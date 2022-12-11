Afrika'nın öncüsü Fas, ilklere devam ediyor!

2022 Dünya Kupası'nda Fas, peri masalı yazmaya devam ediyor. Atlas Aslanları, daha önce hiçbir Afrika ülkesinin ulaşamadığı başarıları gerçekleştirdi.

Fas, Portekiz'i 42. dakikada Youssef En Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Atlas Aslanları, 92 yıllık Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ekibi oldu.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

2022'de son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ve üçüncüsü Belçika'nın yer aldığı F Grubu'ndan 7 puanla lider çıkan, son 16 turunda normal ve uzatmaları golsüz berabere sona eren maçta İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenen Fas, çeyrek finalde ise Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Gruplarda, Hırvatistan ile golsüz berabere kalan, Belçika'yı 2-0, Kanada'yı ise 2-1 yenen Fas, beş maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. O golü de kendi oyuncusu kendi kalesine attı.

FAS'IN 2022 DÜNYA KUPASI'NDA ALDIĞI SONUÇLAR:



Fas - Hırvatistan 0:0

Belçika - Fas 0:2

Kanada vs Fas 1:2

Fas - İspanya 3:0 (Penaltılar)

Fas - Portekiz 1:0

Walid Regragui de tarihe geçti

Turnuvaya damga vuran isimlerden biri de Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui oldu. Finaller öncesi Milli Takımın başına geçen Faslı çalıştırıcı, yarı finale çıkan ilk Afrikalı teknik adam oldu.

47 yaşındaki Walid Regragui, Vahid Halilhodzic'in görevden alınmasının ardından Ağustos ayında milli takımın başına getirilmişti.

Walid Regragui ayrıca, Fas ile sadece 8 maç sonra Dünya Kupası yarı finaline çıktı. Regragui, 1966'da Portekizli Otto Gloria'dan (5. maç) sonra en kısa sürede yarı final gören ikinci teknik adam oldu.

Afrika'da ilklerin takımı Fas

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ve Afrika'da bunu başaran ilk ekip olan Fas, turnuvada daha önce de ilkleri gerçekleştirmişti. Atlas Aslanları, 1970 Dünya Kupası'nda puan alan, 1986'da da gruplardan çıkmayı başaran ilk Afrika ekibi olmuştu.

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11/12/2022 09:18