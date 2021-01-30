Afrin’de bombalı terör saldırısı: 6 ölü
30/01/2021
Suriye’nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 6 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi.
Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. DHA