Afrin’de bombalı terör saldırısı: 6 ölü

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30/01/2021

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Afrin’de bombalı terör saldırısı: 6 ölü

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 6 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi.

Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. DHA

30/01/2021 17:29
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TAGS: Afrin, bomba, terör saldırısı
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