Afrin'de hastaneye saldırı: 13 sivil hayatını kaybetti

Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki özel hastaneye saldırı düzenlediği belirtildi.



Saldırıda hastanede tedavi gören 13 sivilin hayatını kaybettiği, 27 sivilin yaralandığı duyuruldu.



Milli Savunma Bakanlığı da, teröristlerin Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesi hedef aldığını duyurdu. "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." denildi.

Saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı, "YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi. Ömer Çelik, DAEŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir" idfalerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."

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12/06/2021 23:06