Afrodisia 2021 start aldı

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği “Alpcans Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2021” dün (24 Eylül 2021 Cuma) başladı. Geçtiğimiz sene olduğu gibi Pandemi şartlarına göre hazırlanmış kısa Afrodisia, 3 gün sürecek ve yarın (26 Eylül 2021 Pazar günü) sona erecek

2021 sezonun ilk Ralli-Raid yarışı olan Alpcans Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2021, 24-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Alpcans Ltd. sponsorluğunda Lefke merkezli organizasyonla yapılıyor. 3 gün sürecek olan organizasyon dün (24 Eylül 2021 Cuma) akşamüzeri Lefke’de bulunan Alpcan Tower Mira önünde yapılan seremoni ile başladı. Seremonik Startta; Lefke Kaymakı Sadi Güneş, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yüksel Alpcan ve Oğulları İnşaat Ltd. Direktörü Yüksel Alpcan ve Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Musa Ersoy hazır bulundu. Lefke halkının ve öğrencilerin büyük ilgisi ile araçlar tek tek start alırken, ilk günün seyici etabı olan “Alpcan SSS”, Lefke Avrupa Üniversitesi üzerindeki alanda geçildi. Raid kategorisi yarışçıları gösteri amaçlı etabı geçerken Ralli ve Macera kategorisinde yarışlar yapıldı. Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı yarışın ilk etabında Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi Ralli kategorisinde ilk sırada yer aldı. Onları Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi takip ederken, üçüncü sırada Hilmi Çelebioğlu-Denizcan Erpolat ikilisi sadece saniyenin 10’da üçü farkla yer aldı. Macera kategorisinde ise İbrahim Yücebaş-Cafer Polili ikilisi birinci, Sona Singh ikinci ve Yücel Topcu üçüncü sırada ilk günü tamamladı.

Yarışın ikinci gününde (25 Eylül 2021 Cumartesi) ralli kategorisi yarışçıları hız limitinin olmadığı 4 kapalı etap geçecekler. Raid kategorisi yarışçıları ise 2 koordinat etabı ile günü noktalayacaklar. ATV, UTV ve Motosikletlerin yarışacağı Macera kategorisinde ise 4 etap hazırlandı. Yarışın son günü olan yarın (26 Eylül 2021 Pazar) ise tüm kategoriler yol notu ile 2 açık etap geçip finişe ulaşacaklar.

Bu habere tepkiniz:



24/09/2021 21:52