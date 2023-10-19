Afrodisia 2023 başlıyor

Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023” 21 Ekim 2023 Cumartesi günü başlıyor. Geçtiğimiz sene yapılmayan ülkemizin en büyük Offroad organizasyonu bu yıl 2 gün sürecek ve 22 Ekim 2023 Pazar günü sona erecek

Uzun bir aranın ardından Kyrenia Offroad Derneği ses getirecek bir organizasyonla 2023 sezonuna devam ediyor. Sezonun en büyük Offroad yarışı “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023”, 21-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Girne Belediyesi’nin katkılarıyla yapılıyor. 2 gün sürecek olan organizasyon 21 Ekim 2023 Cumartesi sabahı saat 10.00’da Girne Belediyesi önünden başlayacak. Güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında alacakları yol notlarından etapları öğrenecekleri organizasyonda ekipler ilk gün Aslanköy bölgesinde ve civarında yarışacaklar. Sabah saat 11.30’dan itibaren etaplarda mücadele edecek olan ekipler Aslanköy ormanından takip edilebilecek. Ersoy Construction, Cyprus Marble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, Macila Autos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk, Avese Reklam ve Kale Boya’nın katkılarıyla organize edilen yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yapacak. İlk gün geçilecek yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki etapların ardından ekipler Esentepe Belediyesi Halk Plajında kapalı park ve kamp alanına gidecekler. Yarışın ikinci günü olan 22 Ekim 2023 Pazar günü ekipler Serdarlı bölgesinde yine yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda iki etap geçecekler. İkinci gün Serdarlı köyü çevresinden takip edilebilecek. Etapların ardından takribi 15.00’den itibaren ekipler Girne Belediyesi önüne ulaşacaklar ve ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek.

Ön kayıtlar 30’a ulaştı

Yarışa Ralli ve Raid kategorisinde toplam 30 ekip kayıt yaptırdı. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra listenin yayınlanacağı açıklandı. Ralli kategorisinde ekipler kapalı etapta verilen yol notlarında göre zamana karşı yarışacak. Raid kategorisinde ise ekipler verilen yol notlarına göre ve yine verilen hız ortalamasına göre hedef zamanda finiş görmeye çalışacak.